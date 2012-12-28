Все новости
В России
6
8 минут назад

Вильфанд сообщил о резком потеплении в Москве после холодных выходных

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни существенно поднимется. Потепление после холодных выходных начнется уже в понедельник, однако температура все равно будет ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ощутимое потепление придет в Московский регион на этой неделе, во вторник и среду температура будет около и выше нормы, — передает ТАСС.

«В понедельник еще холодно, на 7 градусов ниже нормы. Уже прогнозируется температура не выше минус 20, а днем заметное повышение, потому что давление будет падать в начале следующей недели. Уже будет минус 6-11. Все равно это холодная погода по отношению к норме, но все-таки чуть повыше [чем в выходные]. Ну и во вторник тоже еще температура ниже нормы на пару градусов, но уже прогнозируется ночью минус 10-13, дневные температуры минус 4-8», — сказал Вильфанд.

«Минимальные значения будут по региону от минус 11 до минус 16 градусов. Тоже холодная погода, конечно, морозная. Но все-таки уже до минус 20 столбики термометров не дотянут. А дневные температуры повысятся до минус 7 градусов. Дальнейшее повышение температуры прогнозируется во вторник и в среду — около и выше нормы. Ночные температуры минус 5-7 градусов, дневные 2-4 всего-навсего, по области — до минус 6. Заметное повышение температуры», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что с понедельника начнет снижаться атмосферное давление. Оно все равно будет высоким, но уже не на 20-25 мм выше нормы, а на 15-16 мм ртутного столба. Также ожидается небольшой снег.
зима
погода
потепление
холод
