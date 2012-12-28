Вильфанд сообщил о резком потеплении в Москве после холодных выходных

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни существенно поднимется. Потепление после холодных выходных начнется уже в понедельник, однако температура все равно будет ниже климатической нормы.