В России
13
33 минуты назад
Число жертв атаки БПЛА на портовые терминалы на Кубани выросло до трёх
Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в посёлке Волна Темрюкского района увеличилось до трёх человек.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.
«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми», — отмечается в сообщении регионального оперштаба.
В Оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
По поручению губернатора Краснодарского края, в случае необходимости пострадавших готовы оперативно доставить в лечебные учреждения краевого центра, — передает РИА Новости.
Сейчас на территории терминалов бушует пожар. Там загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. С огнём борются 97 человек пожарных и спасателей, которые используют 29 единиц техники.
0
0
0
0
0
Комментарии