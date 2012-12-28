Все новости
В России
13
33 минуты назад

Число жертв атаки БПЛА на портовые терминалы на Кубани выросло до трёх

Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в посёлке Волна Темрюкского района увеличилось до трёх человек.

Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми, — говорится в Телеграм-канале Оперштаба Кубани.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели двух человек в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.

«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселок Волна увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми», — отмечается в сообщении регионального оперштаба.

В Оперштабе добавили, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

По поручению губернатора Краснодарского края, в случае необходимости пострадавших готовы оперативно доставить в лечебные учреждения краевого центра, — передает РИА Новости.

Сейчас на территории терминалов бушует пожар. Там загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. С огнём борются 97 человек пожарных и спасателей, которые используют 29 единиц техники.
беспилотники
атака
Кубань
