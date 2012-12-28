В России
Вузы изменили вступительные экзамены на 48 направлениях подготовки
Изменения коснулись 48 направлений, подсчитали «Известия». Так, на 26 технических направлениях сдача ЕГЭ по физике стала обязательной. А на 21 гуманитарном направлении вуз может спросить ЕГЭ по истории. Будущие педагоги теперь обязаны сдавать предмет, соответствующий их профилю, а не обществознание, как было раньше. Число предметов для третьего испытания на педагогических направлениях сократили вполовину и больше. На некоторых других специальностях, наоборот, увеличили список предметов, которые можно сдавать для поступления.
Вузы и раньше в частном порядке вводили подобные изменения. Так, Московский педагогический государственный университет и в прошлом году требовал от абитуриентов наличие профильного ЕГЭ, а Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана сделал физику обязательной на многих направлениях.
