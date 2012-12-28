Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
В Госдуме запретили фотографам снимать заседания с балкона
В Государственной думе ввели запрет на работу фотокорреспондентов на балконе во время пленарных заседаний.
«Никакого больше ненужного и неприятного внимания СМИ», — пишет корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Как утверждает Володин, подглядывать за работой депутатов таким образом — «это не мужской поступок», — передает Life.Ru.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство работой фотографов думского пула, которые якобы стремятся «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде». Журналисты с камерами получили порцию критики за смешные кадры с участием народных избранников.
