В России
94
сегодня, 15:25

Бездомные собаки искусали ребенка в Кемеровской области: возбуждено уголовное дело

Собаки напали на девочку, когда она шла на учебу. Возбуждено дело о халатности местных властей.

В городе Прокопьевске Кемеровской области на девочку напала стая бездомных собак. По словам матери ребенка, случилось это 20 января.

«Ребёнка покусали бродячие собаки, когда она шла на учёбу. Спасибо, проходящим людям, которые помогли отбить собак от ребёнка», — цитирует женщину VSE42.Ru.

Девочке, по данным издания, предстоит долгое антирабическое лечение. А ее мать считает, что в случившемся виновата местная администрация.

В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

бездомные животные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
