сегодня, 15:25
Бездомные собаки искусали ребенка в Кемеровской области: возбуждено уголовное дело
Собаки напали на девочку, когда она шла на учебу. Возбуждено дело о халатности местных властей.
«Ребёнка покусали бродячие собаки, когда она шла на учёбу. Спасибо, проходящим людям, которые помогли отбить собак от ребёнка», — цитирует женщину VSE42.Ru.
Девочке, по данным издания, предстоит долгое антирабическое лечение. А ее мать считает, что в случившемся виновата местная администрация.
В СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
