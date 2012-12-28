Все новости
В России
72
сегодня, 14:57

В РФ могут вырасти штрафы за совершение некоторых экономических преступлений

Среди преступлений, которых может коснуться увеличение назначаемых судом в виде уголовного наказания штрафов, — мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность и ряд других.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности.

Среди преступлений, которых может коснуться увеличение назначаемых судом в виде уголовного наказания штрафов, — причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, налоговые, валютные и таможенные преступления, неправомерные действия при банкротстве, злоупотребления при госзакупках, нарушение авторских смежных прав, производство и оборот продукции без маркировки, незаконная деятельность по предоставлению кредитов или займов, незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредитов, приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, ограничение конкуренции, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, неправомерное использование инсайдерской информации, изготовление, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, оборот незаконно заготовленной древесины, нарушение сдачи государству драгметаллов и драгкамней.

Так, в частности: с 300 до 500 тысяч рублей может увеличиться максимальный размер штрафа за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба; за незаконное осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации штраф предлагается увеличить с 300 тысяч до 1,5 млн рублей; с одного до пяти миллионов рублей может вырасти максимальный размер штрафа за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и/или страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов штраф будет взиматься в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, — говорится на сайте Госдумы.
штрафы
преступления
экономика
