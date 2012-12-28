Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Общество
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
По проспекту Победы течет вода
Общество
Сидящий под домашним арестом депутат областного Совета Анатолий Емельянов развёлся
Общество
В Липецкой области ожидается минус 25 градусов
Погода в Липецке
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
Автобус, в котором упала женщина, подрезал легковой автомобиль
Происшествия
Росприроднадзор требует с «Черкизово-Свиноводство» 7 миллионов рублей
Общество
Читать все
В России
57
50 минут назад

В Брянской области из-за атаки ракетами повреждены объекты энергетики

В Брянской области объекты энергетики были повреждены в результате применения реактивной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что объекты энергетики были повреждены в результате ракетной атаки, в регионе наблюдаются перебои с подачей света и тепла.

«Украинскими террористами прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что с перебоями с тепло- и электроснабжением столкнулись жители трех муниципалитетов. По словам Богомаза, аварийные службы приступили к устранению последствий атак, ситуация находится под контролем властей.

Ночью в Брянской области трижды объявляли ракетную опасность. Первый раз он продлилась 12 минут, второй — восемь минут, третий — 13 минут. Кроме того, над регионом сбили два беспилотника.

16 января Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию. В результате без света и тепла остались часть жителей Брянской области, их число он не уточнил. До этого более 70 тыс. человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении после удара ВСУ по объектам ТЭК региона 14 января, — передает РБК.
Брянск
атака
ракеты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить