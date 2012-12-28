В Брянской области из-за атаки ракетами повреждены объекты энергетики

Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
В Брянской области объекты энергетики были повреждены в результате применения реактивной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Украинскими террористами прошедшей ночью в результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что с перебоями с тепло- и электроснабжением столкнулись жители трех муниципалитетов. По словам Богомаза, аварийные службы приступили к устранению последствий атак, ситуация находится под контролем властей.
Ночью в Брянской области трижды объявляли ракетную опасность. Первый раз он продлилась 12 минут, второй — восемь минут, третий — 13 минут. Кроме того, над регионом сбили два беспилотника.
16 января Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭС и Найтоповичскую электроподстанцию. В результате без света и тепла остались часть жителей Брянской области, их число он не уточнил. До этого более 70 тыс. человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении после удара ВСУ по объектам ТЭК региона 14 января, — передает РБК.
