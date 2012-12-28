Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
24-летняя женщина за чужой счёт заказала на «Wildberries» товаров на 482 130 рублей
Происшествия
Читать все
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
Ёлка Добровского округа самая красивая
Общество
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
Происшествия
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
Происшествия
Читать все
В России
39
30 минут назад

Индексация выплат и пособий в феврале пройдет автоматически

Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года автоматически проиндексирует на 5,6% большинство федеральных выплат и пособий.

Все социальные выплаты и пособия, которые подлежат индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены в новых размерах, — пишут «Известия» со ссылкой на Соцфонд России.

«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», — говорится в публикации.

Уточняется, что гражданам не нужно будет предпринимать никаких действий для получения проиндексированных выплат.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 10 января сообщил, что государственные пенсии по инвалидности и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Уточнялось, что мера будет положена в том числе инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, некоторым категориям военнослужащих-инвалидов.
выплаты
пособия
индексация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить