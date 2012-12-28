Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Индексация выплат и пособий в феврале пройдет автоматически
Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года автоматически проиндексирует на 5,6% большинство федеральных выплат и пособий.
«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», — говорится в публикации.
Уточняется, что гражданам не нужно будет предпринимать никаких действий для получения проиндексированных выплат.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 10 января сообщил, что государственные пенсии по инвалидности и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Уточнялось, что мера будет положена в том числе инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, некоторым категориям военнослужащих-инвалидов.
