В России
58
53 минуты назад

Вильфанд рассказал об аномальных морозах в некоторых регионах РФ

В ряде регионов температурные аномалии будут достигать 15–20 градусов ниже климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сильных отрицательных аномалиях температуры в регионах России в ближайшие дни, — передает RT.

В частности, в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы, а в центре европейской части России — на 8-14 градусов ниже нормы.

По словам Вильфанда, в Московской, Белгородской и Тамбовской областях ночью температура воздуха опустится до -27 градусов. В Костромской и Ярославской областях столбики термометров могут опуститься даже ниже отметки -30 градусов.

Холодно и на юге Европейской России — там температура ниже нормы на 6-10 градусов.

Согласно прогнозу, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях морозы усилятся до -30 градусов.

«Кстати говоря, именно оттуда начиная с пятницы и будут поступать воздушные массы в центр Европейской России», — пояснил Вильфанд.

В Москве в выходные дни будет -20…-25 градусов, по области — до -28 градусов.

«И самое главное, что и днем в выходные тоже температура будет не выше -15 градусов», — заявил Вильфанд.
морозы
холода
погода
зима
