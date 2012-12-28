Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
В России
1
5 минут назад
Российские вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам
Корректировки затронули 48 направлений подготовки и связаны с обновлением перечня экзаменов, утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.
Это связано с изменением перечня вступительных испытаний Министерства науки и высшего образования РФ, который вступит в силу 1 марта 2026 года.
Уточняется, что на 26 технических направлениях сдача ЕГЭ по физике стала обязательной. А на 21 гуманитарном направлении вуз может спросить ЕГЭ по истории. Будущие педагоги теперь обязаны сдавать предмет, соответствующий их профилю, а не обществознание, как было раньше. Число предметов для третьего испытания на педагогических направлениях сократили вполовину и больше. На некоторых других специальностях, наоборот, увеличили список предметов, которые можно сдавать для поступления.
Вузы и раньше в частном порядке вводили подобные изменения. Так, Московский педагогический государственный университет и в прошлом году требовал от абитуриентов наличие профильного ЕГЭ, а Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана сделал физику обязательной на многих направлениях.
0
0
0
0
0
Комментарии