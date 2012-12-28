Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
Читать все
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей
Происшествия
Отбой ракетной опасности
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
Ёлка Добровского округа самая красивая
Общество
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
Происшествия
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Происшествия
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
Происшествия
Читать все
В России
59
53 минуты назад

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Силовики предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе.

Предотвращен теракт в отделе полиции в Уфе, который планировали два гражданина стран Центральной Азии. Об этом 21 января сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — говорится в сообщении.

Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности, когда начали собирать информацию о выбранном объекте для террористической атаки — отделе полиции в столице Башкортостана. В ходе разведки они приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и начали его сборку, — пишут «Известия».

При задержании один из членов группы оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. Второй участник группы был задержан, в отношении него проводятся следственные действия.

В ходе обысков по месту проживания задержанных были обнаружены составные части СВУ, а также символика террористической организации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.
теракт
ФСБ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить