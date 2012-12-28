ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Силовики предотвратили теракт в отделе полиции в Уфе.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — говорится в сообщении.
Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности, когда начали собирать информацию о выбранном объекте для террористической атаки — отделе полиции в столице Башкортостана. В ходе разведки они приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и начали его сборку, — пишут «Известия».
При задержании один из членов группы оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. Второй участник группы был задержан, в отношении него проводятся следственные действия.
В ходе обысков по месту проживания задержанных были обнаружены составные части СВУ, а также символика террористической организации.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.
