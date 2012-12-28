Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита за 2025 год
Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Прекратили свою работу известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.
По данным исследования проекта «Контур.Фокус», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита — почти на 10% больше, чем в 2024-м. В их числе 27,8 тыс. ресторанов, 6,25 тыс. кафе, 1,9 тыс. баров. Согласно документу, который есть у «Известий», отрасль замедлила свой рост — с 5,52% в 2024-м до 4,62% в 2025-м.
