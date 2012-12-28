Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей
Краснинское АТП обязали выплатить два миллиона за смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В мире
54
сегодня, 15:49
В проливе Босфор в Стамбуле найдено тело неизвестного мужчины
В Турции в районе Босфорского пролива, где ранее пропал российский пловец Николай Свечников, обнаружили неопознанное тело. Родные Свечникова подтвердили, что выехали на опознание тела.
«Тело мужчины обнаружено у берега района Куручешме на Босфоре», — говорится в сообщении.
Турецкие власти и экстренные службы не публикуют подробностей об обнаружении.
Свечников участвовал в международном заплыве в августе 2025 года и пропал без вести. Его исчезновение заметили лишь спустя несколько часов, после того, как он не пришел к финишу.
Семья пловца подала официальную жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Турецкая сторона проинформировала генконсульство РФ в Стамбуле об обнаружении на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое, как считает полиция, может принадлежать пропавшему пловцу Николаю Свечникову.
«20 января турецкие власти информировали генеральное консульство России в Стамбуле о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 г. российском пловце Н. Свечникове. Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы. О развитии ситуации будем информировать дополнительно», — говорится в сообщении генконсульства в соцсетях.
Маршрут межконтинентального заплыва в августе пролегал от причала Канлыджа на азиатской стороне Стамбула до причала Куручешме на европейской.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается.
0
0
0
0
0
Комментарии