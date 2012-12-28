В России могут ужесточить порядок сдачи экзамена на права

Новые правила предусматривают, что использование технических средств связи во время экзамена может привести к аннулированию результатов. Также планируется установка аудио- и видеорегистрации в экзаменационных залах для фиксации процесса в реальном времени.