В России
51
59 минут назад
В России могут ужесточить порядок сдачи экзамена на права
Новые правила предусматривают, что использование технических средств связи во время экзамена может привести к аннулированию результатов. Также планируется установка аудио- и видеорегистрации в экзаменационных залах для фиксации процесса в реальном времени.
Отмечается, что общественное обсуждение проекта окончено.
Ранее МВД РФ предложило сдавать экзамены на право управления транспортом без предоставления медицинского заключения при наличии сведений о здоровье кандидата в водители в реестре документов ЕГИСЗ. Также министерство предложило проводить практический экзамен на право управления транспортом в течение (но не позднее) 60 дней с момента сдачи теории. Сейчас данный срок составляет 6 месяцев, — передает РИА Новости.
Кроме того, в целях исключения случаев использования экзаменуемыми различных средств связи в МВД предложили ввести основание для аннулирования результатов экзаменов и установить дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов.
