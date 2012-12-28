В РФ до 1 марта проанализируют программы лояльности банков и торговли

Минэкономразвития России до весны проанализируют программы лояльности и принципов предоставления скидок внутри экосистем банков и маркетплейсов, чтобы принять решения, которые повлияют на всех участников цепочки.