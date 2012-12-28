Все новости
В России
30
52 минуты назад

В РФ до 1 марта проанализируют программы лояльности банков и торговли

Минэкономразвития России до весны проанализируют программы лояльности и принципов предоставления скидок внутри экосистем банков и маркетплейсов, чтобы принять решения, которые повлияют на всех участников цепочки.

Минэкономразвития России и другие органы власти в срок до 1 марта 2026 года проведут анализ программ лояльности и принципов предоставления скидок внутри экосистем банков, предприятий торговли и онлайн-платформ. С соответствующим предложением в письме к президенту РФ Владимиру Путину обратился замглавы администрации президента, руководитель межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ Максим Орешкин, — передает ТАСС.

«Минэкономразвития России совместно с Банком России, Минпромторгом России, ФАС России, Роспотребнадзором, иными интересованными ведомствами при участии кредитных организаций, торговых сетей, цифровых платформ и отраслевых ассоциаций провести анализ практик дифференцированного предоставления доступа к системам скидок, программам лояльности, способам оплаты и иным преимуществам внутри экосистем, применяемых при продаже товаров (оказании услуг) всеми сторонами: кредитными организациями, цифровыми платформами и торговыми сетями», — говорится в письме, на котором имеется резолюция главы государства «согласен».

По итогам анализа планируется сформировать перечень недобросовестных практик и определить решения, необходимые для устранения дисбалансов при ведении хозяйственной деятельности.

Как сообщал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, в декабре на встрече с бизнесом президент РФ призвал к справедливому решению спора между маркетплейсами и банками. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила готовность найти баланс интересов.

В ноябре 2025 года главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Позднее инициативу крупных кредитных организаций раскритиковали в Ассоциации российских банков. По словам главы объединения Гарегина Тосуняна, непонятно, почему «некоторые банки, имеющие государственные привилегии — пенсии, зарплаты бюджетников, госпрограммы, - вспоминают о конкуренции только тогда, когда сами оказываются неконкурентоспособными».

В ответ на письмо банков глава Wildberries & Russ, председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким направила обращение в ЦБ РФ, правительство и Федеральное собрание, в котором заявила, что утверждения финансовых организаций о невозможности честной конкуренции с маркетплейсами не выдерживают критики, поскольку у банков есть свои торговые платформы. По ее мнению, в действительности банками движет «желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов».

В Ozon предупредили о том, что «предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ».

По оценкам председателя Общественного совета Роспотребнадзора, главы ОПИ Олега Павлова, отмена скидок на маркетплейсах приведет к росту цен на товары на 15-20%.

Свои письма направили также объединения предпринимателей, которые в свою очередь попросили главу ЦБ воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке.
банки
торговля
экономика
программа лояльности
