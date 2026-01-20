Все новости
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Говорит Липецк
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Липчанку обманули почти на миллион при покупке лазерных принтеров
Происшествия
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
В России
84
сегодня, 12:09

Москву накрыла крупная волна закрытий баров и ресторанов

Москва столкнулась с самой масштабной волной закрытий ресторанов и баров со времён пандемии коронавируса.

Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии, — пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Baza. Как стало известно Telegram-каналу, уже в январе в городе прекратили работу сразу 45 заведений общепита, среди которых «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy.

По словам главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, всего в этом году могут закрыться не менее 465 столичных баров и ресторанов, тогда как, согласно приведенным в публикации данным, даже в 2020 году с рынка ушли только 455 заведений.

Как рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий, проблемы в отрасли начались еще во второй половине 2024 года из-за спада спроса, поскольку многим посещение ресторанов стало не по карману. В 2025 году проблемы дополнились увеличением расходов самих заведений, в том числе в связи с ростом цен поставщиков на фоне повышения НДС. К повышению расходов клиенты тоже в большинстве своем не готовы, в итоге «маржа ресторанов и баров сжимается до минимума, и они вынуждены закрываться», — говорится в материале.

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», которые приводят «Известия», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита, что почти на 10 процентов больше, чем в 2024 году.

«На рынке довольно много концепций, которые держатся из последних сил. Заведения какое-то время накапливают убытки в надежде на сезонный спрос. Но если его не произойдет, а в этом году мы ожидаем именно этого, закрываться придется. Потребитель сегодня массово переключается на сегмент готовой еды», — заявила соучредитель ресторанов «Ян Примус» Яна Юнгина.
