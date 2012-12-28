Все новости
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Липчанку обманули почти на миллион при покупке лазерных принтеров
Происшествия
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
В России
66
сегодня, 11:09

В Ставрополе ликвидирован готовивший теракт против военнослужащих россиянин

Силовики ликвидировали при задержании жителя Кисловодска, готовившего теракт против военнослужащих в Ставрополе.

В Ставрополе в ходе вооружённого сопротивления при попытке задержания ликвидирован житель Кисловодска 1982 года рождения, причастный к подготовке теракта против российских военнослужащих, — сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Указанный гражданин был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий по установлению обстоятельств подготовки теракта против российских военнослужащих, предотвращённого в декабре 2025 года в Ставрополе. Установлено, что он ранее занимался сбытом наркотиков.

«При попытке задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнём», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, — передает ТАСС.

По данным ФСБ, указанный гражданин по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная с поличным террористка пыталась заминировать автомобиль, припаркованный на автостоянке около воинской части Минобороны.

На месте найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство.
ФСБ
теракт
0
0
0
0
0

Комментарии

