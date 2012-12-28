В России
В Ставрополе ликвидирован готовивший теракт против военнослужащих россиянин
Силовики ликвидировали при задержании жителя Кисловодска, готовившего теракт против военнослужащих в Ставрополе.
Указанный гражданин был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий по установлению обстоятельств подготовки теракта против российских военнослужащих, предотвращённого в декабре 2025 года в Ставрополе. Установлено, что он ранее занимался сбытом наркотиков.
«При попытке задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнём», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет, — передает ТАСС.
По данным ФСБ, указанный гражданин по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная с поличным террористка пыталась заминировать автомобиль, припаркованный на автостоянке около воинской части Минобороны.
На месте найдены пистолет, граната и самодельное взрывное устройство.
