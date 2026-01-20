Липецкая вечЁрка: заблокированные в подъезде, лечение в «обкомовской» поликлинике и крещенские купания
Накрывшая Землю магнитная буря прошла первый пик и готовит новый удар
Магнитная буря, накрывшая Землю в ночь на 20 января, завершила первую фазу, но новый всплеск геомагнитной активности возможен в ближайшие часы.
В ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень как минимум G4. За минувшие сутки на максимуме уровень достигал G4.7 (самым высоким считается G5).
В качестве иллюстрации к текущей обстановке на Земле ИКИ РАН публикует изображение, на котором показано, как над Канадой простирается зона полярных сияний, — пишет «Российская газета».
Накануне вечером в ИКИ РАН сообщили, что радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли впервые почти за четверть века.
Поток солнечных протонов достигал 37 тысяч, после чего он ударил по Земле и спровоцировал геомагнитную бурю планетарного масштаба.
Событие продлится не менее суток, стабилизация ожидается через два-три дня.
