При крушении поездов в Испании погибли 39 человек
Состав, следовавший из Малаги в Мадрид, сошёл с рельсов и врезался в другой поезд недалеко от Кордовы.
«В общей сложности 39 человек погибли в результате крушения поезда», — говорится в материале.
По данным агентства, госпитализированы 73 человека, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе четверо несовершеннолетних.
О сходе двух поездов с рельсов 18 января сообщила местная газета elPeriodico. Отмечалось, что для ликвидации последствий произошедшего на место трагедии были направлены расчеты пожарных, полиции и скорой помощи. В свою очередь Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что авария с двумя скоростными поездами, которые сошли с рельсов, «крайне странная». По его словам, участок железной дороги, на котором произошла трагедия, недавно был отремонтирован, а состав, сошедший с рельс, относительно новый.
