В России
49
47 минут назад

Потребность работодателей в кадрах упала до минимума за шесть лет

К концу ноября 2025 года работодатели заявили в службы занятости потребность в 1,6 млн работников — это минимальный уровень с 2019 года. По сравнению с 2024-м число вакансий сократилось на 13% с 1,8 млн, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. Для сравнения, в прошлом году почти полгода количество объявлений превышало 2 млн, тогда как в 2025-м не поднималось выше 1,8 млн.

В SuperJob отмечают, что рынок труда возвращается к равновесию: за год число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%.
В декабре hh-индекс, отражающий соотношение резюме и вакансий, вырос почти до девяти против пяти годом ранее, что говорит об усилении конкуренции за рабочие места. При этом число открытых вакансий оказалось на 27% ниже уровня конца 2024 года, тогда как резюме стало больше на 37%.

Рынок труда, переживший «перегрев» в 2024 году, постепенно охлаждается, однако этот процесс идет медленнее ожиданий, несмотря на замедление внутреннего спроса и ухудшение финансового положения компаний, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
При этом безработица в ноябре вернулась к историческому минимуму — 2,1%, а кадровый дефицит по-прежнему остается одним из ключевых ограничений для бизнеса. Рост зарплат также начал замедляться. Совокупность показателей указывает на высокую эффективность рынка труда, отметил гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов.

Численность занятых выросла до 75 млн человек против 73 млн в 2019 году, а скорость закрытия вакансий стала рекордной — в среднем 41 день против 57 дней в 2019-м.
0
0
0
0
0

