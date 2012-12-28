Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Работу детских садов в РФ могут продлить до восьми вечера
Учреждения должны закрываться не раньше восьми вечера, считает зампред комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«Сад должен работать до (20:00) совершенно точно. Это необязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — рассказала она.
По ее словам, завершение работы детских садов в ранние вечерние часы не учитывает реального рабочего графика родителей. Даже при окончании рабочего дня около 19:00 многим требуется дополнительное время на дорогу, что создает трудности с тем, чтобы вовремя забрать ребенка,— передает РИА Новости.
Москвитина отметила, что проблема особенно обостряется с учетом того, что представители старшего поколения, бабушки и дедушки, также продолжают работать и не всегда могут помочь с уходом за детьми. В результате возникает временной промежуток, когда ребенок остается без присмотра, а детское учреждение уже закрыто.
Представитель Общественной палаты подчеркнула, что несоответствие режимов работы детских садов и родителей оказывает влияние на демографическую ситуацию. По ее оценке, семьи с одним ребенком и ипотечными обязательствами зачастую вынуждены видеть приоритет в работе и решении бытовых вопросов, из-за чего откладывают или вовсе не рассматривают рождение второго ребенка.
