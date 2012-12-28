Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
В РФ предлагают лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы
Водителей в России могут начать жёстко наказывать за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.
Автор предложения — глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, из-за слишком яркого света автомобилистам становится сложно пользоваться зеркалами заднего вида, а встречные машины буквально ослепляют поток. В НАС подчёркивают, что это «существенно угрожает безопасности дорожного движения».
Отдельно поднимается проблема машин с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. Такие авто создают сильный шум, распространяют резкий запах и увеличивают выброс вредных газов. Чаще всего подобные доработки встречаются на отечественных моделях и праворульных иномарках.
Сейчас за оба нарушения предусмотрен одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в Национальном автомобильном союзе считают такую меру неэффективной. Среди новых предложений — либо лишение прав за использование ксенона, либо увеличение штрафа сразу до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с наступлением холодного сезона водителям необходимо особенно тщательно следить за чистотой и читаемостью государственных регистрационных знаков на своих автомобилях. Загрязнённые или повреждённые номера могут повлечь штраф до 5 тысяч рублей или лишения прав.
