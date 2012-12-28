Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
В Липецке дешевеют куры
Общество
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
Введен желтый уровень
Происшествия
Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде
Общество
Читать все
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
Камера наблюдения сняла автовора: он задержан
Происшествия
«Сотрудники Роспотребнадзора» выманили у жительницы Грязей 199 тысяч рублей
Происшествия
Утром в центре Липецка жители хрущевки оказались заблокированы в подъезде
Общество
Три человека пострадали в пожарах на выходных
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
Введен желтый уровень
Происшествия
Читать все
В России
55
49 минут назад

В РФ предлагают лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы

Водителей в России могут начать жёстко наказывать за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы.

Водителей в России могут начать жёстко наказывать за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Речь идёт не только о штрафах, но и о лишении водительских прав. Инициатива уже направлена главе МВД Владимиру Колокольцеву, — передает Life.Ru.

Автор предложения — глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, из-за слишком яркого света автомобилистам становится сложно пользоваться зеркалами заднего вида, а встречные машины буквально ослепляют поток. В НАС подчёркивают, что это «существенно угрожает безопасности дорожного движения».

Отдельно поднимается проблема машин с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. Такие авто создают сильный шум, распространяют резкий запах и увеличивают выброс вредных газов. Чаще всего подобные доработки встречаются на отечественных моделях и праворульных иномарках.

Сейчас за оба нарушения предусмотрен одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в Национальном автомобильном союзе считают такую меру неэффективной. Среди новых предложений — либо лишение прав за использование ксенона, либо увеличение штрафа сразу до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодного сезона водителям необходимо особенно тщательно следить за чистотой и читаемостью государственных регистрационных знаков на своих автомобилях. Загрязнённые или повреждённые номера могут повлечь штраф до 5 тысяч рублей или лишения прав.
ксенон
авто
штрафы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить