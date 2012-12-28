В России
В Карелии медики принимали роды при свете фонариков
"Во время блэкаута в Сегеже... ночная дежурная смена — врач акушер-гинеколог Алексей Вирки, педиатр Марина Наумчик, акушерка Татьяна Буйко и медсестра Татьяна Быкова — принимали одновременно роды у трёх мам. Все три родильных зала были задействованы. Наши медики не растерялись, иногда применяя в качестве дополнительного света обычные фонарики", – рассказал глава минздрава Карелии в своем Telegram-канале.
Как пояснил Охлопков, фонарики использовались из-за того, что резервные источники электроэнергии при перебоях с электроснабжением подпитывают только основные отделения медучреждений - реанимацию, где работают аппараты ИВЛ, а также операционные и станцию кислородного генератора.
Глава минздрава Карелии назвал действия медиков в этой ситуации четкими и слаженными. Свет в больнице отключился в ночь на пятницу из-за аварии на подстанции. При этом в наиболее жизненно важных отделениях работало резервное освещение. Все системы функционировали без сбоев, гарантируя жизнеобеспечение пациентов.
