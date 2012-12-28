В России
Самолет потерпел крушение в Индонезии
Обнаружено тело одного из пассажиров.
Самолет потерял связь с диспетчерами в 13:30 по индонезийскому времени 17 января в районе Марос. Воздушное судно направлялось в столицу Южного Сулавеси Макассар. Как сообщила поисково-спасательная служба, на борту находилось 11 человек – восемь членов экипажа и три пассажира.
Фюзеляж, хвостовое оперение и другие части воздушного судна были обнаружены утром следующего дня на склонах горы Булусараунг. Поиски продолжаются. Причины крушения пока не известны.
Поисково-спасательная служба установила радиус поиска в один километр вокруг обломков фюзеляжа, сосредоточив усилия на поиске выживших.
