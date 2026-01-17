Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Восемь человек пострадали при взрыве газа в кафе на Ставрополье
Возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения.
Пожар полностью ликвидировали. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Борзов призвал жителей ориентироваться только на официальные источники информации.
