Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
На пяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна
Общество
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Читать все
Вода из 14 мест традиционных крещенских купаний может быть опасна
Общество
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
Липецких хоккеистов в очередной раз ощипал «Сокол»
Спорт
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Читать все
В мире
68
сегодня, 14:19

Туристка впала в кому после прилёта в Египет

51-летняя россиянка впала в кому сразу после прилета в Египет. Об этом сообщает КП.

Женщина отправилась на курорт из Татарстана вместе с семьей, но в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее самочувствие ухудшилось. Сначала она пожаловалась на головную боль, затем – нарушилась координация, пропала речь. Прибывшие на место специалисты дали ей таблетку, после чего путешественница сразу заснула.

«Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж», – рассказал взрослый сын Ольги.

В больнице специалисты диагностировали инсульт, сама пациентка из-за кровоизлияния в мозг впала в кому.Египетские врачи принимают все необходимые меры по поддержанию ее жизнедеятельности, но воздерживаются от каких-либо прогнозов. У пациентки серьезное поражение мозга и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Семья вскоре должна будет покинуть страну. Как рассказал сын, он хотел перевести мать в Россию. Для этого он обращался в разные ведомства, но все просьбы «остались проигнорированными».
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить