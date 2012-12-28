Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
сегодня, 14:19
Туристка впала в кому после прилёта в Египет
Женщина отправилась на курорт из Татарстана вместе с семьей, но в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее самочувствие ухудшилось. Сначала она пожаловалась на головную боль, затем – нарушилась координация, пропала речь. Прибывшие на место специалисты дали ей таблетку, после чего путешественница сразу заснула.
«Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж», – рассказал взрослый сын Ольги.
В больнице специалисты диагностировали инсульт, сама пациентка из-за кровоизлияния в мозг впала в кому.Египетские врачи принимают все необходимые меры по поддержанию ее жизнедеятельности, но воздерживаются от каких-либо прогнозов. У пациентки серьезное поражение мозга и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Семья вскоре должна будет покинуть страну. Как рассказал сын, он хотел перевести мать в Россию. Для этого он обращался в разные ведомства, но все просьбы «остались проигнорированными».
