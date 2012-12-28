Все новости
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Депутатов в областном Совете может стать меньше
Общество
На Соколе бригада «РВК» продолжает поиск места утечки воды из 100-миллиметровой трубы
Общество
В выходные — до минус 27. Но в липецких котельных не поддадут жару
Общество
В Липецке воют сирены — объявлена воздушная тревога
Происшествия
Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях
Общество
850-граммового мальчика выходили липецкие, пензенские и московские врачи
Здоровье
Жители Силикатного мерзнут в ожидании 306-го автобуса
Общество
Выходные станут самыми морозными днями января
Погода в Липецке
Следком начал доследственную проверку по гибели 19-летнего парня
Происшествия
Красный уровень отменен, желтый — сохраняется
Происшествия
В России
54
56 минут назад

Аферисты начали обманывать россиян с помощью игр в Telegram

Специалисты по кибербезопасности начали фиксировать массовые обращения жертв мошеннической схемы, эксплуатирующей интерес людей к новой функции Telegram, выяснили «Известия». В конце декабря в мессенджере появился бот Emoji Stake, позволяющий играть в кости на криптовалюту TON. Преступники начали оперативно создавать клоны этой игры: каналы и боты с похожими названиями.

По словам руководителя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, число обращений пострадавших растет: пользователей заманивают агрессивной рекламой с обещаниями быстрого заработка, однако такие схемы в большинстве случаев приводят к потере средств. За последний месяц количество упоминаний Emoji Stake в русскоязычных и англоязычных Telegram-каналах исчисляется десятками тысяч.

Руководитель департамента развития и архитектуры «Кросс технолоджис» Евгений Балк также отметил кратный рост запросов и появление множества каналов, групп и ботов с названием Emoji Stake и его вариациями. По оценкам эксперта, потенциальными жертвами подобных схем могут стать до 150–200 тыс. человек. Уже сейчас выявлены десятки публичных ресурсов, не считая закрытых сообществ.

Эксперты подчеркивают, что риски несут не только мошеннические клоны, но и любые азартные игры в мессенджере.
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
