В России
54
56 минут назад
Аферисты начали обманывать россиян с помощью игр в Telegram
По словам руководителя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, число обращений пострадавших растет: пользователей заманивают агрессивной рекламой с обещаниями быстрого заработка, однако такие схемы в большинстве случаев приводят к потере средств. За последний месяц количество упоминаний Emoji Stake в русскоязычных и англоязычных Telegram-каналах исчисляется десятками тысяч.
Руководитель департамента развития и архитектуры «Кросс технолоджис» Евгений Балк также отметил кратный рост запросов и появление множества каналов, групп и ботов с названием Emoji Stake и его вариациями. По оценкам эксперта, потенциальными жертвами подобных схем могут стать до 150–200 тыс. человек. Уже сейчас выявлены десятки публичных ресурсов, не считая закрытых сообществ.
Эксперты подчеркивают, что риски несут не только мошеннические клоны, но и любые азартные игры в мессенджере.
0
0
0
0
0
Комментарии