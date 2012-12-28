Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
Читать все
Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской
Общество
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Общество
Легковой автомобиль въехал в школьный автобус
Происшествия
21-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз
Общество
За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей
Общество
Читать все
В России
51
57 минут назад

Спасатели призвали жителей Кемеровской области воздержаться от дальних поездок

Температура воздуха в Кузбассе упала ниже -40.

Агентство по защите населения и территории Кузбасса обратилось к жителям региона с рекомендацией воздержаться от дальних поездок на личном транспорте в период аномальных морозов.

«В случае если нет возможности отказаться от поездки – соблюдайте рекомендации спасателей», — цитирует агентство VSE42.Ru.

В ночь на 17 января в Кемеровской ожидается от -41 до -46 градусов, днем — от -34 до -36.

мороз
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить