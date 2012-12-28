Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Спасатели призвали жителей Кемеровской области воздержаться от дальних поездок
Температура воздуха в Кузбассе упала ниже -40.
«В случае если нет возможности отказаться от поездки – соблюдайте рекомендации спасателей», — цитирует агентство VSE42.Ru.
В ночь на 17 января в Кемеровской ожидается от -41 до -46 градусов, днем — от -34 до -36.
