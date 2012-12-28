В Рязанской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников. 44 беспилотника уничтожено над Белгородской областью, 22 — над Рязанской, а также по 11 над Ростовской и Воронежской областями.