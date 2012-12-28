Все новости
В России
35
45 минут назад

В Рязанской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников. 44 беспилотника уничтожено над Белгородской областью, 22 — над Рязанской, а также по 11 над Ростовской и Воронежской областями.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион пострадали два человека.

Также повреждения получили фасады двух многоэтажных домов.

«В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб.

В Минобороны России сообщили, что всего за прошедшую ночь средства ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, 44 беспилотника уничтожено над Белгородской областью, 22 — над Рязанской, а также по 11 над Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, семь дронов сбито над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.

По одному БПЛА нейтрализовано над Крымом, а также Орловской и Липецкой областями.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

