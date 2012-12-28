В Госдуме предлагают ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов

В Госдуме предложили повысить в 12 раз штраф для мигрантов штраф для уклонения от медосмотра. Также не исключена возможность депортации иностранца из РФ.