«Лента» может запустить собственную сеть дискаунтеров
Для запуска нового формата группа может задействовать уже имеющиеся у нее бренды, сообщил «Известиям» топ-менеджер крупной торговой сети, знакомый с ситуацией. В ноябре 2025 года «Лента» подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Семья» и «Семья гипервыгода» по 35-му и 43-му классам МКТУ — аренда торговых площадей, демонстрация товаров, а также услуги по обеспечению продуктами питания и напитками. Одноименную сеть «Семья» группа приобрела летом 2021 года у структур экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова за 2,35 млрд рублей. Позднее магазины были переведены под бренд «Ленты».
Реорганизация малых форматов и запуск дискаунтеров позволит ритейлеру оптимизировать операционные и логистические процессы, а также унифицировать «разношерстный» портфель региональных активов, приобретенных в последние годы, отметил источник «Известий», знакомый с планами группы. Это напрямую соответствует целям новой стратегии «Ленты», согласен начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников. Согласно ей, выручка по итогам 2025 года должна достигнуть 1 трлн рублей, а к 2028-му — вырасти до 2,2 трлн при среднегодовом темпе роста около 26%. За девять месяцев 2025 года выручка «Ленты» по МСФО составила 781,4 млрд рублей, что на 25,1% больше показателя аналогичного периода 2024-го.
На насыщенном продовольственном рынке именно дискаунтеры остаются сегментом с двузначными темпами роста продаж и числа торговых точек, отметил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Такие магазины отличаются высокой оборачиваемостью и сравнительно небольшой торговой площадью, что обеспечивает им более высокую рентабельность, добавил Бердников.
