Проект по созданию российской виагры обошелся бюджету в 1 млрд и не дал результат
Проект запустили в 2016 году: он должен был обеспечить выпуск препаратов на основе мускуса кабарги (саблезубого оленя), для чего планировалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье. Объекты собирались ввести в эксплуатацию в 2020 году, но сроки постоянно сдвигались. В итоге питомник заработал только в июне 2024 года, а лабораторию до сих пор не ввели.
По итогам проверки аудиторы пришли к выводу, что замкнутый цикл производства так и не был создан. Препарат «Мускулив» разрабатывали с использованием сырья, закупленного на рынке, а исследования проводили в частных клиниках. При этом мускус, полученный в питомнике, и права на производство препарата планируют передать частной компании АО «Брынцалов-А».
Всего на проект, включая строительство и содержание животных, выделили 2,4 млрд рублей — в полтора раза больше первоначальных планов. По итогам проверки Счетная палата направила материалы президенту и в Генпрокуратуру, попросив принять меры.
