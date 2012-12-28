Все новости
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ей по голове
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
Липчан просят не подходить к майне
Общество
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
В Госдуме предлагают в несколько раз повысить зарплату учителям

Также в Госдуме предлагали установить нижний потолок зарплаты учителя, который трудится на полную ставку, на уровне не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предлагают установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по региону, — передает РИА Новости со ссылкой на обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200 процентов средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — говорится в письме.

Также предлагается нормативно определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70 процентов заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и предоставляются по прозрачным критериям.

Кроме того, депутаты Госдумы предложили поддержать внедрение единой системы оплаты труда педагогов, в целях устранения межрегиональных перекосов в оплате труда педагогических работников и установления единых федеральных требований к ее базовым параметрам.

«Депутаты предлагают Минфину и Минпросвещению представить правительству РФ согласованные предложения по повышению оклада педагогических работников. Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей», — заявил Миронов.

Лантратова отметила, что учитель «должен чувствовать уважение государства — не словами, а делом».
