В России
56 минут назад
В Госдуме предлагают в несколько раз повысить зарплату учителям
Также в Госдуме предлагали установить нижний потолок зарплаты учителя, который трудится на полную ставку, на уровне не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200 процентов средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — говорится в письме.
Также предлагается нормативно определить структуру заработной платы, при которой оклад составляет не менее 70 процентов заработка, а стимулирующие выплаты имеют дополнительный характер и предоставляются по прозрачным критериям.
Кроме того, депутаты Госдумы предложили поддержать внедрение единой системы оплаты труда педагогов, в целях устранения межрегиональных перекосов в оплате труда педагогических работников и установления единых федеральных требований к ее базовым параметрам.
«Депутаты предлагают Минфину и Минпросвещению представить правительству РФ согласованные предложения по повышению оклада педагогических работников. Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей», — заявил Миронов.
Лантратова отметила, что учитель «должен чувствовать уважение государства — не словами, а делом».
