Каждому по Чебурашке! «Пятёрочка» начала дарить подарки, которые растрогают любого

В витрине подарков — худи, рюкзаки, мягкие игрушки и настольные игры со сказочным героем

Долгожданное продолжение любимого фильма — «Чебурашка 2» и образ самого душевного героя страны вдохновили «Пятёрочку» на новую акцию «Подарок нужен каждому!», в которой покупки превращаются в гарантированные подарки.

Торговая сеть напоминает: новогодние праздники могут закончиться, а время подарков — никогда! Теперь за обычные покупки можно получить мерч, который вызовет улыбку у каждого, ведь на нём изображены любимые сказочные герои.

Какие подарки можно получить?

В витрине подарков — мерч с изображением Чебурашки, который подойдёт и детям, и взрослым: уютные худи, плюшевые рюкзаки и шоперы, бутылки для напитков, кастомизированные подвесы и шнурки для телефонов, мягкие игрушки, теплые носки, а также настольные игры для семейных вечеров.

Как это сделать?

- Совершите покупку от 600 рублей в магазине или от 1200 рублей в «Пятёрочке Доставке».

- Зарегистрируйте чек на сайте vitrina.5ka.ru.

- Получите 5 монет за каждый чек. Дополнительные монеты начисляются за товары партнеров — по 1 монете за каждый такой продукт в чеке.

- Обменивайте монеты на подарки из витрины: чем больше чеков, тем больше выбор.

— Мы хотели напомнить, что подарки — это не только про праздники и даты в календаре, а про внимание и заботу, которые важны в любой день. Новая акция — это способ сказать спасибо нашим покупателям и подарить им теплые эмоции вместе с привычными покупками, — рассказала руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Акция «Подарок нужен каждому!» проходит с 13 января по 16 февраля 2026 года в магазинах «Пятёрочка» и сервисе «Пятёрочка Доставка» по всей России кроме Дальнего Востока. Подробную информацию и условия участия можно узнать на сайте vitrina.5ka.ru.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети "Пятерочка"

Реклама. ООО «Агроторг».