Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Происшествия
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
Происшествия
Липчан просят не подходить к майне
Общество
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
Бизнес
239
44 минуты назад

Каждому по Чебурашке! «Пятёрочка» начала дарить подарки, которые растрогают любого

В витрине подарков — худи, рюкзаки, мягкие игрушки и настольные игры со сказочным героем

Долгожданное продолжение любимого фильма — «Чебурашка 2» и образ самого душевного героя страны вдохновили «Пятёрочку» на новую акцию «Подарок нужен каждому!», в которой покупки превращаются в гарантированные подарки.

Торговая сеть напоминает: новогодние праздники могут закончиться, а время подарков — никогда! Теперь за обычные покупки можно получить мерч, который вызовет улыбку у каждого, ведь на нём изображены любимые сказочные герои.

Какие подарки можно получить?

В витрине подарков — мерч с изображением Чебурашки, который подойдёт и детям, и взрослым: уютные худи, плюшевые рюкзаки и шоперы, бутылки для напитков, кастомизированные подвесы и шнурки для телефонов, мягкие игрушки, теплые носки, а также настольные игры для семейных вечеров.

Как это сделать?

- Совершите покупку от 600 рублей в магазине или от 1200 рублей в «Пятёрочке Доставке».

- Зарегистрируйте чек на сайте vitrina.5ka.ru.

- Получите 5 монет за каждый чек. Дополнительные монеты начисляются за товары партнеров — по 1 монете за каждый такой продукт в чеке.

- Обменивайте монеты на подарки из витрины: чем больше чеков, тем больше выбор.

— Мы хотели напомнить, что подарки — это не только про праздники и даты в календаре, а про внимание и заботу, которые важны в любой день. Новая акция — это способ сказать спасибо нашим покупателям и подарить им теплые эмоции вместе с привычными покупками, — рассказала руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Акция «Подарок нужен каждому!» проходит с 13 января по 16 февраля 2026 года в магазинах «Пятёрочка» и сервисе «Пятёрочка Доставка» по всей России кроме Дальнего Востока. Подробную информацию и условия участия можно узнать на сайте vitrina.5ka.ru.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети "Пятерочка"

Реклама. ООО «Агроторг».

Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
