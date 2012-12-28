Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
В России
74
сегодня, 15:50
После взрыва в Сыктывкаре четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии после взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.
По факту хлопка в одном из административных зданий регионального МВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ, — говорится в Телеграм-канале СУ СК России по Республике Коми.
По данным следствия, 15 января произошел хлопок в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. В результате происшествия есть пострадавшие.
Четверо пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре находятся в крайне тяжелом состоянии, — рассказала глава регионального Минздрава Ирина Кондратьева.
«Состояние четверых больных оценивается как тяжелое», — сообщила она.
По ее словам, всего при взрыве пострадали девять человек. Один от госпитализации отказался, оставшиеся восемь доставлены в больницы, — передает РЕН ТВ.
По словам главы республиканского Минздрава, 200 человек были эвакуированы из здания учебного центра МВД из-за сильного задымления. На место происшествия прибыли 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.
Следственный комитет РФ по Республике Коми возбудил уголовное дело по статье "Халатность". В здании работают криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
0
0
0
0
0
Комментарии