В России
сегодня, 14:50
В Роскачестве выявили несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Эксперты также обнаружили нарушения по цветовой температуре и у одной лампы — опасную для глаз пульсацию света в 50% при норме до 10%.
«Роскачество» исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки», — рассказали в организации.
Уточнятся, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае, товары двух марок выпускаются в России, — пишут «Известия».
Проблемы выявлены в маркировке, световом потоке, световой отдаче, цветовой температуре и коэффициенте пульсации. В частности, 11 марок не соответствуют заявленному световому потоку, а у одного из образцов был выявлен высокий коэффициент пульсации — 50%, что превышает норму. Также лампы оказались неэффективными с точки зрения преобразования энергии в свет.
Проверенные товары прошли испытания на надежность и устойчивость к низким температурам, однако их реальные характеристики не совпадают с заявленными.
«Роскачество» подчеркнуло важность введения обязательной цифровой маркировки, которая поможет улучшить контроль за качеством продукции.
