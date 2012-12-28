Все новости
В России
45
сегодня, 14:50

В Роскачестве выявили несоответствия светодиодных ламп 20 марок

Эксперты также обнаружили нарушения по цветовой температуре и у одной лампы — опасную для глаз пульсацию света в 50% при норме до 10%.

«Роскачество» провело исследование 20 популярных марок светодиодных ламп на соответствие обязательным требованиям. По результатам проверки ни одна лампа не удовлетворяет всем установленным стандартам, — сообщили в ведомстве.

«Роскачество» исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки», — рассказали в организации.

Уточнятся, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае, товары двух марок выпускаются в России, — пишут «Известия».

Проблемы выявлены в маркировке, световом потоке, световой отдаче, цветовой температуре и коэффициенте пульсации. В частности, 11 марок не соответствуют заявленному световому потоку, а у одного из образцов был выявлен высокий коэффициент пульсации — 50%, что превышает норму. Также лампы оказались неэффективными с точки зрения преобразования энергии в свет.

Проверенные товары прошли испытания на надежность и устойчивость к низким температурам, однако их реальные характеристики не совпадают с заявленными.

«Роскачество» подчеркнуло важность введения обязательной цифровой маркировки, которая поможет улучшить контроль за качеством продукции.
