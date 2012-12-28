Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом на борту вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Олег Платонов и астронавты NASA и JAXA, успешно возвратился на Землю.
Уточняется, что этой ночью корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Успешное приводнение и эвакуация экипажа подтверждают работоспособность процедур экстренного возвращения в подобных нештатных ситуациях.
Аппарат приводнился у побережья Калифорнии (США) после досрочного возвращения с Международной космической станции.
Как ранее сообщило NASA, причиной срочной отмены миссии стало ухудшение состояния здоровья одного из членов экипажа, вызванное длительным пребыванием в невесомости. Личность заболевшего астронавта не разглашается. На борту помимо Платонова находились астронавты NASA Зена Кардман, Майк Финк и астронавт JAXA (Япония) Кимия Юи. Экипаж работал на орбите с августа 2025 года, — пишет КП.
