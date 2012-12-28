Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
Читать все
В мире
53
сегодня, 13:50

Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом на борту вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Олег Платонов и астронавты NASA и JAXA, успешно возвратился на Землю.

Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Олегом Платоновым вернулся на Землю, — говорится в официальном Телеграм-канале корпорации.

Уточняется, что этой ночью корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Успешное приводнение и эвакуация экипажа подтверждают работоспособность процедур экстренного возвращения в подобных нештатных ситуациях.

Аппарат приводнился у побережья Калифорнии (США) после досрочного возвращения с Международной космической станции.

Как ранее сообщило NASA, причиной срочной отмены миссии стало ухудшение состояния здоровья одного из членов экипажа, вызванное длительным пребыванием в невесомости. Личность заболевшего астронавта не разглашается. На борту помимо Платонова находились астронавты NASA Зена Кардман, Майк Финк и астронавт JAXA (Япония) Кимия Юи. Экипаж работал на орбите с августа 2025 года, — пишет КП.
космос
экипаж
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить