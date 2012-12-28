Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
В ЕС установили новый потолок цен на нефть из РФ с 1 февраля
Согласно решению Совета ЕС, с 1 февраля вступает в силу новый сниженный потолок цен на нефть из России — $44,1 за баррель.
«Цена на сырую нефть <...> заменяется следующей: 44,1 — 1 февраля», — говорится в документе.
Как передавало Reuters, G7 и ЕС ведут переговоры о замене потолка цен полным запретом перевозить нефтепродукты морским путем. По данным издания, это решение могут принять в следующем санкционном пакете Брюсселя, — передает РИА Новости.
Страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
С 3 сентября прошлого года ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, затем это сделали Британия, Швейцария, Канада, Новая Зеландия.
