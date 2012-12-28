Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после гибели младенцев в Новокузнецке
В Кузбассе после трагедии в новокузнецком роддоме № 1 приступают к проверкам всех родильных домов. Проверки уже начались: первым инспектировали роддом в Прокопьевске, где функционируют акушерское отделение и отделение для новорождённых и недоношенных детей.
«Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, первым был проверен роддом в Прокопьевске, где расположено несколько акушерских отделений, отделение новорожденных и недоношенных детей. Он добавил, что в учреждении можно разместить до 26 пациенток.
Отмечается, что роддома проверяются на предмет соблюдения правил и протоколов оказания медицинской помощи пациентам, а также на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, наличие оборудования и организацию рабочего процесса сотрудников. В состав комиссии вошли сотрудники местного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня.
Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова 13 января в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией. Впоследствии стало известно о смерти девяти младенцев в роддоме во время новогодних праздников. Следственный комитет РФ подтвердил смерть новорожденных, по факту было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что перинатальные центры Кемеровской области проверят на готовность к сложным случаям после случившегося, — пишут «Известия».
