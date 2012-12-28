В Кузбассе началась проверка всех роддомов после гибели младенцев в Новокузнецке

В Кузбассе после трагедии в новокузнецком роддоме № 1 приступают к проверкам всех родильных домов. Проверки уже начались: первым инспектировали роддом в Прокопьевске, где функционируют акушерское отделение и отделение для новорождённых и недоношенных детей.