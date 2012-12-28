Все новости
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову
Общество
На улице Филипченко задымилось дерево
Происшествия
Ограбление магазина записали камеры наблюдения
Происшествия
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
Общество
Ельчан предупреждают о работе взрывотехников
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
В России
52
53 минуты назад

В Кузбассе началась проверка всех роддомов после гибели младенцев в Новокузнецке

В Кузбассе после трагедии в новокузнецком роддоме № 1 приступают к проверкам всех родильных домов. Проверки уже начались: первым инспектировали роддом в Прокопьевске, где функционируют акушерское отделение и отделение для новорождённых и недоношенных детей.

Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены в период до 9 февраля текущего года после смерти младенцев в Новокузнецке, — сообщил глава региона Илья Середюк.

«Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, первым был проверен роддом в Прокопьевске, где расположено несколько акушерских отделений, отделение новорожденных и недоношенных детей. Он добавил, что в учреждении можно разместить до 26 пациенток.

Отмечается, что роддома проверяются на предмет соблюдения правил и протоколов оказания медицинской помощи пациентам, а также на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, наличие оборудования и организацию рабочего процесса сотрудников. В состав комиссии вошли сотрудники местного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня.

Акушерский стационар № 1 городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова 13 января в Новокузнецке временно прекратил прием пациенток в связи с превышением заболеваемости респираторной инфекцией. Впоследствии стало известно о смерти девяти младенцев в роддоме во время новогодних праздников. Следственный комитет РФ подтвердил смерть новорожденных, по факту было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что перинатальные центры Кемеровской области проверят на готовность к сложным случаям после случившегося, — пишут «Известия».
роддом
Кузбасс
гибель
0
0
0
0
0

