Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
В России
43
42 минуты назад

ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве

В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили сотрудника британских спецслужб, который был направлен в РФ под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве, — пишут «Известия» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в дипмиссии в Москве он занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела.

По данным ЦОС ФСБ, МИД РФ принял решение лишить Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Кроме того, теперь он обязан покинуть РФ в течение двух недель.
ФСБ
агент
0
0
0
0
0

