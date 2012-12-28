Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель.
«Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в дипмиссии в Москве он занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела.
По данным ЦОС ФСБ, МИД РФ принял решение лишить Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Кроме того, теперь он обязан покинуть РФ в течение двух недель.
