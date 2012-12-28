Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
В Брянской области ночью сбили две ракеты «Нептун»
Силы противовоздушной обороны ночью сбили две украинские ракеты «Нептун» над Брянской областью.
«Прошедшей ночью враг совершил попытку комбинированной атаки по территории нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет.
Он добавил, что в Брянском районе в результате отражения атаки повреждено остекление многоквартирного дома, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска повреждены фасад и кровля жилого дома.
«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»).
