Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
В России
61
сегодня, 10:04

В Брянской области ночью сбили две ракеты «Нептун»

Силы противовоздушной обороны ночью сбили две украинские ракеты «Нептун» над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» были уничтожены ночью в регионе.

«Прошедшей ночью враг совершил попытку комбинированной атаки по территории нашей области. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет.

Он добавил, что в Брянском районе в результате отражения атаки повреждено остекление многоквартирного дома, а также фасад и окна административного здания. В Фокинском районе Брянска повреждены фасад и кровля жилого дома.

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»).
атака
ракеты
Брянск
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
