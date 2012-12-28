Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
В России
18
12 минут назад
В РФ зафиксирован дефицит компьютерных накопителей
Из-за взрывообразного роста спроса на оборудование для ИИ-сервисов с мирового рынка фактически «вымываются» комплектующие для сборки домашних ПК и серверов — помимо оперативной памяти и процессоров, это также SSD-накопители и жесткие диски, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сборщики ПК сейчас фактически находятся «на голодном пайке», а оставшиеся на рынке SSD и HDD стремительно дорожают, сказал он.
«Например, высокопроизводительный накопитель Samsung емкостью 4 Тб, который летом 2025-го стоил около 35 тыс. рублей, к концу года подорожал примерно до 45 тыс., а к концу новогодних праздников — до 65 тыс. рублей», — отметил эксперт.
По его словам, нехватка и скачок цен на накопители и другие комплектующие ведет к росту цен на ПК и ноутбуки: с конца 2025 года некоторые модели гаджетов уже подорожали на 10%.
Цены на накопители в России во второй половине 2025 года выросли в два раза по сравнению с первой половиной года, констатируют представители производителя электроники Fplus. Стоимость SSD увеличилась более заметно. Так, SSD Kingston на 1000 Гб в июле 2025-го стоил чуть более 6 тыс. рублей, а к концу года цена подскочила до 15,8 тыс., приводят пример в компании.
Дефицит там объяснили бумом ИИ: дата-центры скупают SSD для быстрого доступа и HDD для хранения данных, опережая объемы производства. При этом производители HDD фокусируются на прибыльных сегментах, сокращая выпуск потребительских HDD.
