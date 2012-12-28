Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
В России
18
12 минут назад

В РФ зафиксирован дефицит компьютерных накопителей

На российском рынке наступил дефицит запоминающих устройств для ПК, SSD-накопителей и жестких дисков (HDD), об этом «Известиям» рассказали их производители, дистрибьюторы и продавцы. Нехватка этих комплектующих, без которых не могут работать компьютеры и серверы, ощущается как в России, так и на мировом рынке, утверждает менеджер одного из вендоров. По его словам, с середины 2025 года быстрые и емкие накопители подорожали в 1,5–2 раза.

Из-за взрывообразного роста спроса на оборудование для ИИ-сервисов с мирового рынка фактически «вымываются» комплектующие для сборки домашних ПК и серверов — помимо оперативной памяти и процессоров, это также SSD-накопители и жесткие диски, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сборщики ПК сейчас фактически находятся «на голодном пайке», а оставшиеся на рынке SSD и HDD стремительно дорожают, сказал он.

«Например, высокопроизводительный накопитель Samsung емкостью 4 Тб, который летом 2025-го стоил около 35 тыс. рублей, к концу года подорожал примерно до 45 тыс., а к концу новогодних праздников — до 65 тыс. рублей», — отметил эксперт.

По его словам, нехватка и скачок цен на накопители и другие комплектующие ведет к росту цен на ПК и ноутбуки: с конца 2025 года некоторые модели гаджетов уже подорожали на 10%.

Цены на накопители в России во второй половине 2025 года выросли в два раза по сравнению с первой половиной года, констатируют представители производителя электроники Fplus. Стоимость SSD увеличилась более заметно. Так, SSD Kingston на 1000 Гб в июле 2025-го стоил чуть более 6 тыс. рублей, а к концу года цена подскочила до 15,8 тыс., приводят пример в компании.

Дефицит там объяснили бумом ИИ: дата-центры скупают SSD для быстрого доступа и HDD для хранения данных, опережая объемы производства. При этом производители HDD фокусируются на прибыльных сегментах, сокращая выпуск потребительских HDD.
