Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
В России
23
16 минут назад

В России хотят «заморозить» срок давности по налоговым преступлениям

Минфин предложил заморозить срок давности по налоговым преступлениям. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, сообщают «Известия». Учет этого времени будет останавливаться после предоставления государством отсрочки по уплате задолженности.

В настоящее время срок давности по налоговым преступлениям составляет два года или шесть лет. При этом с момента совершения преступления до направления материалов в следственный орган может пройти до пяти лет. Недобросовестные налогоплательщики могут использовать это не для погашения задолженности, а для затягивания сроков давности, сказано в пояснительных документах.

Человеку, получившему отсрочку, проще избежать уплаты, например, если он объявит о банкротстве, отметил член совета московского отделения «Деловой России» Руслан Кулешов. В итоге в бюджет не поступают миллиарды рублей.

Однако при отсутствии четких процессуальных рамок механизм может быть использован для неоправданного затягивания решений со стороны фискальной системы, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Поэтому важно соблюсти баланс между частными и государственными интересами. Налоговая задолженность россиян и бизнеса перед бюджетом РФ за девять месяцев 2025 года достигла рекорда, составив 3,3 трлн рублей.
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
