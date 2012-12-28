Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
В России хотят «заморозить» срок давности по налоговым преступлениям
В настоящее время срок давности по налоговым преступлениям составляет два года или шесть лет. При этом с момента совершения преступления до направления материалов в следственный орган может пройти до пяти лет. Недобросовестные налогоплательщики могут использовать это не для погашения задолженности, а для затягивания сроков давности, сказано в пояснительных документах.
Человеку, получившему отсрочку, проще избежать уплаты, например, если он объявит о банкротстве, отметил член совета московского отделения «Деловой России» Руслан Кулешов. В итоге в бюджет не поступают миллиарды рублей.
Однако при отсутствии четких процессуальных рамок механизм может быть использован для неоправданного затягивания решений со стороны фискальной системы, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Поэтому важно соблюсти баланс между частными и государственными интересами. Налоговая задолженность россиян и бизнеса перед бюджетом РФ за девять месяцев 2025 года достигла рекорда, составив 3,3 трлн рублей.
