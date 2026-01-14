Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
В РФ стали ввозить больше работников из Индии
В России по состоянию на декабрь 2025 года было трудоустроено свыше 70 тысяч граждан Индии. По данным делийского бюро по трудоустройству, индийцы зачастую едут на работу в Москву, Санкт-Петербург и области.
По данным делийского бюро по трудоустройству, индийцы зачастую едут на работу в Москву, Санкт-Петербург и области. В то же время немало запросов на иностранную рабочую силу поступает от заводов и торговых компаний на Урале.
Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова отметила, что работники из визовых стран по документам закрепляются за одним работодателем и фактически не могут перейти к другому. Разрешение на трудоустройство выдается на год. Саламова призвала работодателей не доверять подбор сотрудников индийским кадровым агентствам, которые нацелены на высокие показатели.
«По словам нашего партнера, один индийский рекрутер скромно указал в анкете кандидата — «проблемы со зрением», а при проверке выяснилось, что у работника нет глаза… В другом случае, рекрутер скрыл, что работник очень маленького роста, а резюме он подавал на вакансию грузчика на предприятие», — отметила она.
Саламова добавила, что у граждан Индии нередко возникают трудности с адаптацией в России. Некоторые приезжие не знают, как переключать воду с крана на душ, или какие меры предосторожности соблюдать при пользовании микроволновкой.
Эксперт подчеркнула, что мигранты эффективно работают на местах с жестким контролем и сопровождением кадров. Лучше всего индийцы проявляют себя на складах, стройках и швейных предприятиях.
