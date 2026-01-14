В РФ стали ввозить больше работников из Индии

В России по состоянию на декабрь 2025 года было трудоустроено свыше 70 тысяч граждан Индии. По данным делийского бюро по трудоустройству, индийцы зачастую едут на работу в Москву, Санкт-Петербург и области.