Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
В России
29
44 минуты назад

В РФ стали ввозить больше работников из Индии

В России по состоянию на декабрь 2025 года было трудоустроено свыше 70 тысяч граждан Индии. По данным делийского бюро по трудоустройству, индийцы зачастую едут на работу в Москву, Санкт-Петербург и области.

В России по состоянию на декабрь 2025 года было трудоустроено свыше 70 тысяч граждан Индии. В новом году ожидается приезд еще минимум 40 тысяч мигрантов, — пишет «Газета.ru».

По данным делийского бюро по трудоустройству, индийцы зачастую едут на работу в Москву, Санкт-Петербург и области. В то же время немало запросов на иностранную рабочую силу поступает от заводов и торговых компаний на Урале.

Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова отметила, что работники из визовых стран по документам закрепляются за одним работодателем и фактически не могут перейти к другому. Разрешение на трудоустройство выдается на год. Саламова призвала работодателей не доверять подбор сотрудников индийским кадровым агентствам, которые нацелены на высокие показатели.

«По словам нашего партнера, один индийский рекрутер скромно указал в анкете кандидата — «проблемы со зрением», а при проверке выяснилось, что у работника нет глаза… В другом случае, рекрутер скрыл, что работник очень маленького роста, а резюме он подавал на вакансию грузчика на предприятие», — отметила она.

Саламова добавила, что у граждан Индии нередко возникают трудности с адаптацией в России. Некоторые приезжие не знают, как переключать воду с крана на душ, или какие меры предосторожности соблюдать при пользовании микроволновкой.

Эксперт подчеркнула, что мигранты эффективно работают на местах с жестким контролем и сопровождением кадров. Лучше всего индийцы проявляют себя на складах, стройках и швейных предприятиях.
