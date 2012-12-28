Сразу четыре наемных организации убирают с улиц Липецка снег вместе с коммунальными дорожниками
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
В России
57
сегодня, 15:25
Танкер Matilda подал сигнал бедствия в Черном море после удара ВСУ
Танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских беспилотников 13 января в акватории Черного моря.
«13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера «Матильда» был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Об атаке танкера «Матильда», зафрахтованного американской компанией Chevron для перевозки казахской нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), накануне сообщила компания «КазМунайГаз». Позже факт атаки подтвердило министерство энергетики Республики Казахстан, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии