Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
На парковке для инвалидов в центре Липецка появился большой сугроб
Общество
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
В России
48
сегодня, 14:26

В Брянской области атаковали ТЭЦ и подстанцию

Более 70 тысяч человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении в результате удара.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Клинцовская ТЭЦ и электроподстанция Найтоповичская пострадали в результате ракетного удара ВСУ.

«Украинские террористы целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Это особенно подло и цинично на фоне холодов, которые установились на территории региона. В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

Он также отметил, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем.
беспилотники
атака
Брянск
