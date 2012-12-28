Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
В Брянской области атаковали ТЭЦ и подстанцию
Более 70 тысяч человек столкнулись с перебоями в энергоснабжении в результате удара.
«Украинские террористы целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории Брянской области. Это особенно подло и цинично на фоне холодов, которые установились на территории региона. В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
Он также отметил, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем.
