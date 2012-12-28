Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Новый российский препарат для лечения рака поступил в больницы
Российский радиофармацевтический препарат «Ракурс, 223Ra» официально зарегистрирован и уже поступил в медицинские учреждения страны.
«Препарат прошёл государственную регистрацию и разрешён к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в основе разработки — радионуклид радий-223.
Препарат предназначен для лечения определённых видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях.
В конце декабря стало известно, что в России зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)».
Средство уже появилось в больницах. Его разработали в Димитровграде. Отмечается, что в основе — радионуклид радий-223. Этот элемент применяется преимущественно для контроля метастазов в костях. Его излучение воздействует на них, уменьшая в том числе болевые ощущения у пациентов и улучшая их качество жизни.
В ФМБА подчеркнули, что ввод препарата — важное событие, которое открывает перспективы для более эффективной терапии и обеспечивает технологический суверенитет.
