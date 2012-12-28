У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
В Новокузнецке после смерти младенцев задержали главврача и завотделением роддома
С 4 по 12 января 2026 года в родильном доме Новокузнецка из-за ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей умерли девять новорожденных.
«Задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1», — говорится в Телеграм-канале СК РФ.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).
По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
Больницу с декабря 2024 года возглавлял Виталий Херасков, накануне его отстранили от должности, а и. о. главврача стала Юлия Ковалева. Пост заведующего отделения реанимации новорожденных, по данным на сайте больницы, занимает Константин Лукашев, — передает РБК.
Накануне роддом в Новокузнецке сообщил о приостановке госпитализации из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Херасков говорил, что в больнице не выявили вирусную инфекцию, которая могла бы стать причиной трагедии с новорожденными, а дети были «непростые», с недоношенностью и заболеваниями. При этом общего диагноза у умерших не нашли.
