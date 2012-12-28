Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
Читать все
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
Читать все
В России
15
7 минут назад

В Новокузнецке после смерти младенцев задержали главврача и завотделением роддома

С 4 по 12 января 2026 года в родильном доме Новокузнецка из-за ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей умерли девять новорожденных.

В Новокузнецке задержали главврача и завотделением реанимации роддома, где умерли младенцы, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1», — говорится в Телеграм-канале СК РФ.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Больницу с декабря 2024 года возглавлял Виталий Херасков, накануне его отстранили от должности, а и. о. главврача стала Юлия Ковалева. Пост заведующего отделения реанимации новорожденных, по данным на сайте больницы, занимает Константин Лукашев, — передает РБК.

Накануне роддом в Новокузнецке сообщил о приостановке госпитализации из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Херасков говорил, что в больнице не выявили вирусную инфекцию, которая могла бы стать причиной трагедии с новорожденными, а дети были «непростые», с недоношенностью и заболеваниями. При этом общего диагноза у умерших не нашли.
младенцы
гибель
роддом
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить