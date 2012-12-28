У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
В России
64
54 минуты назад
Умер заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий
Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. В Школе-студии МХАТ уточнили, что Золотовицкий умер утром 14 января в больнице.
«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
«Да, он умер сегодня утром в 09:30 в больнице», — уточнили в пресс-службе студии.
Школа-студия МХАТ выразила соболезнования близким и родным ректора. О дате и времени прощания с Золотовицким оповестят отдельно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению актера и педагога, причиной смерти стала онкология.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Окончил школу-студию МХАТ в 1983 году. Тогда же он начал работать в МХАТ, а после разделения труппы остался в коллективе под руководством Олега Ефремова, ныне МХТ имени А.П. Чехова, где сыграл десятки ролей и был задействован в ключевых спектаклях репертуара. В разные годы Золотовицкий выступал на сценах театров «Человек», Театра имени Станиславского, Et Cetera, «Школы современной пьесы», Театра Олега Табакова и «Квартета И». Он также работал как режиссер, поставив спектакль «Башмачкин» по повести Николая Гоголя «Шинель» (1994), а также инсценировал пьесу писателя «Женитьба».
В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 году и за карьеру снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Кроме того, он был ведущим документального цикла «Севастопольские рассказы».
С 1989 года Золотовицкий работал в Школе-студии МХАТ, где на протяжении многих лет занимался педагогической деятельностью. В 2013 году он был назначен ректором образовательного учреждения.
Кроме того, занимал должность директора Центрального дома актера им. Яблочкиной, был заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова.
В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020 году — заслуженного деятеля искусств РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии