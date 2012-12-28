Все новости
Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
На набережной в Липецке заметили лису
Общество
26-летняя липчанка спасала свои деньги и перевела и их мошенникам
Происшествия
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
«В квартире ходим в куртках, дети болеют»
Общество
У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Происшествия
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
Три человека пострадали в разных пожарах за минувшие сутки
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
В России
64
54 минуты назад

Умер заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. В Школе-студии МХАТ уточнили, что Золотовицкий умер утром 14 января в больнице.

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе студии.

«Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«Да, он умер сегодня утром в 09:30 в больнице», — уточнили в пресс-службе студии.

Школа-студия МХАТ выразила соболезнования близким и родным ректора. О дате и времени прощания с Золотовицким оповестят отдельно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению актера и педагога, причиной смерти стала онкология.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Окончил школу-студию МХАТ в 1983 году. Тогда же он начал работать в МХАТ, а после разделения труппы остался в коллективе под руководством Олега Ефремова, ныне МХТ имени А.П. Чехова, где сыграл десятки ролей и был задействован в ключевых спектаклях репертуара. В разные годы Золотовицкий выступал на сценах театров «Человек», Театра имени Станиславского, Et Cetera, «Школы современной пьесы», Театра Олега Табакова и «Квартета И». Он также работал как режиссер, поставив спектакль «Башмачкин» по повести Николая Гоголя «Шинель» (1994), а также инсценировал пьесу писателя «Женитьба».

В кино Золотовицкий дебютировал в 1984 году и за карьеру снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Кроме того, он был ведущим документального цикла «Севастопольские рассказы».

С 1989 года Золотовицкий работал в Школе-студии МХАТ, где на протяжении многих лет занимался педагогической деятельностью. В 2013 году он был назначен ректором образовательного учреждения.

Кроме того, занимал должность директора Центрального дома актера им. Яблочкиной, был заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова.

В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020 году — заслуженного деятеля искусств РФ.
актеры
Золотовицкий
