В России
43
34 минуты назад

ФАС выдала предостережение из-за сообщений о росте цен на продукты на 30%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила официальное предостережение в связи с появившимися в СМИ прогнозами о возможном увеличении стоимости продуктов питания на целых 30%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка», — отметили в ФАС.

Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством, — уточнили в антимонопольной службе.

Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.
цены
продукты
экономика
0
0
0
0
0

