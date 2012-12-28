ФАС выдала предостережение из-за сообщений о росте цен на продукты на 30%

У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила официальное предостережение в связи с появившимися в СМИ прогнозами о возможном увеличении стоимости продуктов питания на целых 30%.
«Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка», — отметили в ФАС.
Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством, — уточнили в антимонопольной службе.
Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.
